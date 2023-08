Annalisa Mele (Riformatori): “Su incompiute e strade, disastrosa gestione della Provincia”

Cagliari

La consigliera regionale risponde alle accuse dell’esponente dem Antonio Solinas

“La forzata assenza di Antonio Solinas dal Consiglio regionale ha fatto perdere all’ex consigliere del Pd il quadro della realtà delle concrete azioni politiche e amministrative che animano la vita pubblica nelle istituzioni votate dai cittadini. Queste dinamiche ufficiali si chiamano delibere, finanziamenti, cantieri aperti, interrogazioni; quelle ufficiose sono sollecitazioni e pressing presso gli organi competenti.” Così la consigliera regionale dei Riformatori Sardi, Annalisa Mele, in risposta alle frecciate lanciate nei giorni scorsi dall’esponente dem.

“Nel suo scomposto e infondato atto d’accusa, dove mente sapendo di mentire, in particolare Solinas, forse all’improvvisa ricerca di una facile visibilità, si indigna, accusa confusamente i consiglieri di maggioranza del territorio di inerzia e di disinteresse. Ma dove vive l’indignato Solinas? La sua malafede”, scrive in una nota Annalisa Mele, “è ancora più clamorosa poiché ha omesso di dire che in otto anni l’attuale amministratore straordinario della Provincia di Oristano – vero responsabile della viabilità nel territorio – fortemente voluto dal suo partito (il Partito Democratico), di fatto ha dimostrato di non essere stato in grado di portare avanti opere importanti, come evidenziato bene da un mio collega di maggioranza (il riferimento è a Emanuele Cera, ndr ), mentre gli interventi effettuati dai bacchettati consiglieri del territorio sono agli atti, oggettivi e inoppugnabili”.

“Aggiungo, oltre alle opere ben dettagliate dal mio collega”, evidenzia la consigliera dei Riformatori Sardi, “solo la grande incompiuta della circonvallazione di Bonarcado, per la quale l’eterno commissario straordinario non ha mai mostrato, in tutti questi anni, il minimo interesse per il suo completamento. Lo stato delle strade e delle opere incompiute è sotto gli occhi di tutti, frutto di inefficienza di anni di chi amministra la Provincia. I sindaci non vogliono aria fritta, non hanno tempo da perdere, non sono in perenne campagna elettorale, come certi politici di professione. Devono rispondere alle popolazioni. Personalmente, ho fatto interrogazioni, mozioni in Consiglio e scritto all’amministratore straordinario in qualità di sindaca, per scuoterlo dal torpore di ben otto anni. Niente. Non si contano davvero le sollecitazioni sistematiche della sottoscritta, che l’eterno commissario straordinario ha eluso, persino snobbato, forse perché il suo tempo prezioso era impiegato esclusivamente a puntellare il suo cadreghino, procacciatogli dall’indignato Solinas, mica ad ascoltare le istanze dei sindaci e del territorio”.