Animali del bosco, grandi alberi e territori da difendere: due convegni a un anno dal rogo nel Montiferru

Montiferru Sabato a Santu Lussurgiu e Cuglieri un’intera giornata di riflessione e confronto A un anno dal grande incendio che ha devastato il Montiferru, Santu Lussurgiu e Cuglieri ricordano i momenti drammatici del 24, 25 e 26 luglio 2021, con due convegni in programma per sabato 23 luglio. A Santu Lussurgiu, tra i paesi più colpiti un anno fa, si parlerà di animali e di che cosa accade loro durante i roghi forestali. Promosso dall’associazione Effetto Palla Odv, il convegno-tavola rotonda sarà presentato da Monica Pais, presidente dell’associazione e medico veterinario. In apertura i saluti del sindaco Diego Loi e del prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo. L’appuntamento è fissato per le 9.30 a Casa Donna Caterina, in via Bonaria 16. Diversi gli interventi in programma nel corso della mattinata. “I maggiori esperti sardi di fauna selvatica locale e dell’ambiente boschivo saranno presenti a raccontare l’incendio e gli animali”, spiegano dall’associazione Effetto Palla Onlus. Nel pomeriggio, dalle 15.30, la tavola rotonda e a seguire la presentazione del libro della presidente della onlus organizzatrice, “L’incendio del bosco grande”. Dopo la premiazione di due concorsi fotografici si chiuderà la giornata con una passeggiata nei luoghi dell’incendio, a cura dell’agenzia regionale Forestas. Per partecipare al convegno-tavola rotonda è necessario confermare la propria presenza con una telefonata al numero 379.2602832 o un una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . “Faremo una diretta Facebook per dare a tutti coloro che vorranno la possibilità di partecipare”, annuncia la presidente della Onlus organizzatrice, Monica Pais.

La locandina

A Cuglieri invece sarà l’associazione di cittadini nata proprio in seguito al grande rogo – Associazione Montiferru – a ricordare il doloroso anniversario con un convegno. Anche in questo caso un’intera giornata di lavori, aperta a cittadini, istituzioni locali, università, associazioni e gruppi di ricerca: si parlerà di solidarietà e volontariato, del patrimonio ambientale, con particolare riguardo ai grandi olivi e oleastri, della salvaguardia dei territori e di aspettative e speranze per il futuro del territorio. “Un’occasione per fare il punto su ciò che è avvenuto, su ciò che è stato finora realizzato e, soprattutto, sui programmi di recupero di un territorio che necessita di interventi urgenti sul piano del rilancio economico dell’agricoltura, del contrasto al dissesto idrogeologico, del ripristino delle superfici boschive e quindi della ricostituzione dello straordinario paesaggio che caratterizzava questi luoghi prima dei roghi”, spiega Pier Paolo Arca, presidente dell’associazione. L’appuntamento è fissato per le 9.45 all’ex Seminario pontificio di Cuglieri. “Dopo dodici lunghi mesi è giunto il momento di una riflessione collettiva su quanto è accaduto e sul reale stato in cui versano i due territori, ma anche sulle aspettative dei cittadini rispetto all’intervento pubblico”, commenta Arca. “I segni delle fiamme sono ancora visibili ed evidenti: una cicatrice che richiama tutti alle proprie responsabilità”.

La locandina con gli interventi

Giovedì, 21 luglio 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano