Angelino Steri e l’impegno per i diritti della comunità: una conferenza a Terralba

Terralba

Venerdì sera in piazza, a cent’anni dalla nascita del militante e sindacalista

Non solo un operaio e bracciante agricolo, ma un uomo che ha dedicato la propria vita alle lotte per il diritto allo studio, al lavoro e a una vita migliore. A cento anni dalla nascita, Terralba ha deciso di ricordare con una conferenza Angelino Steri e il suo grande impegno per la comunità: appuntamento venerdì 14 luglio in piazza Cattedrale, alle 21.

Un impegno a tutto tondo quello di Angelino Steri per la sua comunità: al fianco dei più bisognosi per garantire loro il diritto a una vita più dignitosa, lottò per l’accesso al diritto allo studio – a lui stesso negato – alle fasce più povere della popolazione e per il miglioramento delle condizioni lavorative e l’aumento dei salari. Negli anni, si batté inoltre per i pescatori di Marceddì, per la creazione di servizi fognari e idrici a Terralba e per la costruzione della scuola media.

Dopo i saluti del sindaco Sandro Pili, seguiranno numerosi interventi, coordinati da Roberto Marongiu, rappresentante del PD terralbese.

Marco Pani proporrà una relazione dal titolo “Angelino Steri, biografia di un militante di base” e Roberto Marongiu parlerà dell’impegno di Steri per il riscatto politico, culturale e socio economico dei cittadini.

Ezio Collu ricorderà la militanza comune nel Psi e nel Psiup, mentre Pietro Contu e Giuliano Usai della Cgil ripercorreranno l’attività di delegato sindacale. Chiuderà la conferenza un dibattito con il pubblico e i familiari di Steri.