Angelina e Sara si vogliono tanto bene, cercano adozione di coppia: non separiamole

In questo articolo vi presentiamo Angelina e Sara, sono molto unite dormono abbracciate fanno tanta ma tanta tenerezza, hanno quasi 2 mesi sono dolcissime e sane, negative alla felv e fiv, trattate con antiparassitario. Ci piacerebbe darle in adozione insieme perché si vogliono veramente bene, ma per ottime adozioni a malincuore si danno separatamente, si trovano a Quartu.

Le adozioni devono essere responsabili, devono garantire vita in sicurezza e volute bene come membri della famiglia. Contattate la redazione per tutte le info 348 0941 632.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”. Ricordate di seguire su Radio Casteddu i nostri appuntamenti. Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20. Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20.

Il giovedì appuntamento con la Dott.ssa Roberta Demontis esperta in animali esotici non convenzionali che andrà in onda nella stessa fascia oraria. Tutti i giovedì appuntamento con la Dott.ssa Roberta Demontis, esperta in animali esotici non convenzionali. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram