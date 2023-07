Andrea Arru, che emozione a 15 anni essere Diabolik adolescente - Notizie

Andrea Arru, l'ormai celebre attore di Ploaghe, di soli 15 anni, torna ancora una volta sul grande schermo. Mompracem Film annuncia l'uscita, il 26 ottobre, nelle sale italiane di "Diabolik chi sei?" (Diabolik 3). Poi arriverà anche negli Usa. È il terzo episodio della trilogia dei Manetti Bros sul famoso criminale mascherato, in cui Andrea veste i panni di Diabolik adolescente "Per me è un'incredibile opportunità poter affiancare il mio nome ad attori del calibro di Monica Bellucci, Miriam Leone, Giacomo Gianniotti, Barbara Bouchet e Valerio Mastandrea - confessa all'ANSA l'enfante prodige del piccolo e grande schermo - Ho tanto da imparare e questa è stata un'occasione stupenda per me. Interpretare proprio Diabolik poi è stato assolutamente un privilegio. Spero di essere stato all'altezza e non vedo l'ora di vedere le reazioni del pubblico in sala alle scene più emozionanti".

Sempre ad ottobre, data da definire, esce nelle sale anche un altro film che lo vede nel cast: "Eravamo bambini" per Minerva Pictures. Ad agosto inoltre Andrea sarà testimonial internazionale a Los Angeles per Esl soggiorni linguistici. "Nei prossimi giorni - annuncia - farò uno shooting fotografico per una casa di alta moda francese, una sorta di ritorno alla mia prima attività di modello". È infatti partita dal mondo dell'alta moda, baby modello per Armani e Ferrè, la sua avventura professionale.

Protagonista di serie tv e film per il grande schermo come "Glassboy", quando aveva solo 10 anni, poi man mano "Buongiorno mamma", "That Dirty Black Bag", Calibro 9", "Storia di una famiglia perbene", per arrivare a "Diabolik chi sei?" e a "DI4RI 2", la seconda stagione della fortunatissima serie Netflix.

Insieme a Flavia Leone e Fiamma Parente, Andrea sarà al Giffoni Film Festival per presentare in anteprima il primo episodio della serie. È atteso il 28 luglio alla 53/a edizione, in programma dal 20 al 29 luglio nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.



