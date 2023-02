Andranno a giudizio col rito abbreviato i due fratelli accusati di aver ucciso il vicino di casa

Ghilarza

Stamane l’udienza preliminare a Oristano

Saranno giudicati col rito abbreviato i fratelli Brian e Rubens Carta, di 31 e 27 anni, ritenuti gli unici responsabili dell’omicidio di Tonino Porcu, trovato morto il 22 febbraio dello scorso anno nella sua casa del centro storico di Ghilarza, a pochi metri da quella dei due giovani.

Secondo l’accusa uccisero il vicino di casa dopo averlo pestato a sangue e dopo avergli rubato duemila euro e adesso per loro c’è l’accusa omicidio volontario e rapina.

Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Oristano, Marco Mascia, stamane ha accolto l’istanza dei legali della difesa – gli avvocati Agostinangelo Marras e Fabio Messina per Brian Carta e lo stesso Marras con l’avvocato Marco Spanu per Rubens Carta – concedendo il rito abbreviato e aggiornando l’udienza al prossimo 12 maggio per la discussione.

Il giudice prima dovrà sciogliere una riserva posta dai legali di difesa che contestano la validità di alcuni atti, in particolare delle deposizione assunte dagli inquirenti quando i due fratelli Carta non erano stati ancora indagati, ma erano stati sentiti con la classica formula di “persone informate sui fatti”. Secondo il collegio di difesa già in quella sede avrebbero dovuto avere l’assistenza di un legale.

Stamane Brian e Rubens Carta, detenuti nel carcere di Massama, non si sono presentati in Tribunale.

In base alle contestazioni del pubblico ministero Marco De Crescenzo i due fratelli sarebbero i responsabili anche di una rapina ai danni di un altro anziano, Tonino Oppo, avvenuta pochi mesi prima dell’omicidio, il 6 dicembre del 2021.

Quanto all’omicidio Porcu, secondo l’accusa Brian e Rubens Carta si introdussero nell’abitazione dell’uomo (vicino di casa e amico di famiglia), dove viveva da solo, passando da una porta posteriore. Cercavano soldi. L’uomo dormiva, ma si svegliò, e i due giovani lo picchiarono tanto da causarne la morte.

I due fratelli hanno ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, prima dell’aggressione.

Martedì, 28 febbraio 2023