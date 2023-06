Ancora un pomeriggio di incendi: fiamme a Tramatza e Paulilatino

Oristano

Allarme a ridosso della Statale 131

Fiamme anche oggi in provincia di Oristano, dove nel pomeriggio sono divampati due incendi. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco che sta soffiando con intensità da questa mattina, sono stati spenti nel territorio di Tramatza e Paulilatino.

Sono state interessate stoppie e vegetazione secca a ridosso della Statale 131. A Tramatza poco distante dall’Autogrill. Le squadre dei vigili del fuoco e della Forestale di Fenosu sono intervenute rapidamente per evitare che si propagassero proprio a causa del vento. Le fiamme hanno interessato solo poche centinaia di metri quadrati di superficie.

A Uras, zona già colpita ieri da un incendio che ha mandato in fumo venticinque ettari (e non cinque come inizialmente comunicato), c’è stato un falso allarme. Forse la polvere sollevata dal forte vento ha tratto in inganno un automobilista, che preoccupato ha lanciato la segnalazione.

Martedì, 20 giugno 2023