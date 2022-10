Ancora un giorno di lavoro per finire le sculture su basalto destinate a tre piazze di Uras

Uras Domenica pomeriggio la presentazione delle opere, presso la sede dell’Auser Il rilancio del territorio grazie alla pietra locale come obiettivo dei tre artisti protagonisti della prima edizione del simposio nazionale di scultura su basalto a Uras, che stanno dando gli ultimi ritocchi alle opere, in vista della presentazione ufficiale fissata per domani, domenica 23 ottobre. Dopo le 220 ore complessive dedicate a dare forma ai 9 blocchi di pietra, ancora un giorno di lavoro. Poi alle 17 di domenica – nella sede dell’associazione Auser, in via Eleonora 123 – le statue verranno mostrate al pubblico, in attesa di essere spostate nelle tre piazze di Uras che le ospiteranno.

Lo scultore Giuseppe Solinas

Dei curricula di tutto rispetto per i tre scultori, conosciuti in Italia e all’Estero. Il più giovane è Jacopo Cau, operatore artistico di Ales ,classe 1997, che dall’età di 15 anni partecipa a diverse collettive artistiche e attualmente si impegna per l’apertura di un’Accademia di belle arti a Cagliari. Il secondo artista è un altro sardo, ovvero l’eclettico Giuseppe Solinas, residente nel suo paese d’origine Villanova Truschedu, che dà vita alle sue opere nello studio all’aperto allestito in fondo all’orto della sua casa e ha visto la sua ultima Venere esposta nella piazza della moderna Forum Traiani. Aurora Avvantaggiato, 29 anni, invece è di Taranto: cofondatrice dello studio artistico Cave Contemporary, nel 2018 ha lavorato a Bruxelles nello studio dell’artista visuale Hans Op de Beeck.

L'artista Jacopo Cau

“L’opera di Aurora Avvantaggiato ha un’impostazione contemporanea, con una costruzione metafisica. Più realistica e orientata alla cultura arcaica della Sardegna è invece la statua di Jacopo Cau. Giuseppe Solinas ha proposto una raffigurazione simbolica, inserendo elementi che hanno caratteristiche sia moderne sia del passato” ha spiegato il direttore artistico del simposio di scultura, Luigi Taras.

L'artista Aurora Avvantaggiato

Il filo conduttore che ha guidato gli artisti è stato la forza dei giovani per cambiare la società. Un richiamo voluto al pensiero di Enrico Berlinguer – al quale il Comune di Uras ha già dedicato una delle piazze del paese – che propone un confronto generazionale orientato sul domani. Il simposio di scultura è nato come per stimolo allo sviluppo sostenibile del territorio per iniziativa della Scuola del popolo, che agisce come struttura politico-organizzativa sperimentale della Cgil di Oristano, con il patrocinio del Comune di Uras, guidato dal sindaco Samuele Fenu, e con la collaborazione dell’Auser locale. Sabato 22 ottobre 2022

