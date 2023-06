Ancora un femminicidio: uccide la moglie 40enne e tenta il suicidio

Nuovo caso di femminicidio ad Asti. Un uomo di 50 anni ha ucciso la compagna di 40 anni e poi ha tentato il suicidio. E’ successo a Incisa Scapaccino, comune in provincia di Asti. Il presunto assassino, Paolo Riccone, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo i primi accertamenti, l’uomo era rientrato da qualche settimana da Roma, dove lavora come consulente, nella casa di famiglia in via XX settembre a Incisa Scapaccino. Sul luogo del femminicidio è arrivato un pubblico ministero della procura di Alessandria. Dopo l’arresto, Riccone è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato.