Ancora qualche giorno per iscriversi alla scuola civica intercomunale Più Musica

Cabras

Quest’anno saranno 24 i corsi proposti a Solanas

La scuola civica intercomunale Più Musica, della quale fanno parte Cabras, come Comune capofila, Riola Sardo, Baratili San Pietro e Siapiccia, è pronta a riaprire le porte per l’anno scolastico 2023-2024 nei locali del centro sociale di Solanas. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per giovedì 12 ottobre alle ore 12.

L’offerta prevede una suddivisione tra corsi classici, moderni e di musica popolare. Sono 24 i corsi attivi , uno in più rispetto all’offerta dello scorso anno, cui si aggiunge il corso di “Informatica musicale applicata alle tastiere e synt”, dedicato a chi intende approfondire le tecnologie informatiche e lavorare sulla registrazione di quello specifico strumento. Per ogni corso è possibile scegliere il livello di studio, tra propedeutica e formazione musicale di base, livello avanzato e perfezionamento.

“La scuola civica”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Cabras Carlo Trincas, “è un servizio molto apprezzato, che rientra fra le attività di svago e apprendimento fondamentali nella fase dello sviluppo. I numeri in continua crescita dimostrano la bontà della scelta di presentare una proposta ricca e attenta ai gusti musicali più svariati. Anche quest’anno abbiamo deciso di puntare sulla qualità e di ampliare il ventaglio dell’offerta, garantendo a grandi e piccoli di conoscere il mondo della musica dalle basi o di perfezionare l’uso dello strumento e della voce”.

Le attività didattiche della scuola diretta dal maestro Fortunato Casu avranno inizio nel mese di novembre. Le preiscrizioni sono gratuite e il modulo è scaricabile nella pagina dedicata alla scuola civica del sito istituzionale del Comune di Cabras, sezione “Vivere Cabras”, al link La Scuola Civica di Musica “+ Musica” – Comune di Cabras.

Le adesioni dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras, in piazza Eleonora 1, a mano o via posta, oppure tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o via email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per ricevere ulteriori informazioni si può scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare al numero 3473703481.

Domenica, 8 ottobre 2023