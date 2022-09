Bosa

Segnalati disagi in via Pischedda e in viale Alghero

Non solo a Oristano, allagamenti e disagi anche a Bosa questa mattina. Un violento temporale ha investito a meta giornata la cittadina della Planargia, mettendo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer.

Le piogge, peraltro attese, hanno allagato diverse strade e scantinati nella zona bassa di Bosa, in particolare via Pischedda e il primo tratto del viale Alghero.

Purtroppo non è la prima volta che si allaga viale Alghero. Sono in corso gli accertamenti per verificare eventuali danni strutturali alle abitazioni.

Oltre agli uomini del 115 hanno operato gli agenti della polizia locale, i volontari della Croce Rossa e i barracelli.