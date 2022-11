Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Qualche grado in meno è atteso nelle zone più interne della provincia, come Laconi (domenica tra 4° e 14°, lunedì 3° – 13°), Neoneli (3° – 13° sia domenica che lunedì) e Nughedu Santa Vittoria (3° – 13° sia domenica che lunedì).

La perturbazione arriverà sull’isola domani pomeriggio, a partire dal Sassarese, poi in estensione al resto della Sardegna, come riferisce il meteorologo Dario Secci, di Sardegna Clima.

Anche nell’Oristanese si abbassano le temperature, in particolare i valori minimi. Nel Mediterraneo centrale, come previsto dal portale 3BMeteo, è in arrivo aria fredda di estrazione nord atlantica. Questa, già dalle prime ore del fine settimana, genererà un vortice che si posizionerà sul Tirreno e scivolerà rapidamente verso il settore meridionale. Sull’Italia è attesa una perturbazione che porterà il maltempo al centro-sud, con piogge, temporali e venti in sensibile rinforzo.

