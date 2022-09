Testualmente si tratta di un allerta di codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu; sulla base dell’Avviso di Avverse condizioni meteorologiche prot. n. 32280 del 21/09/2022 riportante la dicitura “DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI (21/09/2022) E FINO ALLA TARDA SERATA DI DOMANI (22/09/2022) SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SARDEGNA ORIENTALE E MERIDIONALE CON CUMULATI GENERALMENTE MODERATI, CHE NELL’ARCO COMPLESSIVO DEL FENOMENO POTRANNO ESSERE ANCHE LOCALMENTE ELEVATI. POSSIBILI TEMPORALI FORTI ISOLATI NELLA GIORNATA DI DOMANI, AI QUALI POTRANNO ESSERE ASSOCIATI FORTI RAFFICHE DI VENTO E FENOMENI GRANDINIGENI.”

Ancora piogge e temporali in Sardegna: allerta della Protezione Civile sino alla tarda serata di domani. Non escluse grandinate e raffiche di vento, si prevedono forti temporali sulla Sardegna meridionale e orientale.

