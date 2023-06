Ancora nuvole e pioggia in Sardegna. Maltempo la prossima settimana

Oristano

Le previsioni dell’Arpas

Tante nuvole e un po’ di pioggia sulla Sardegna la prossima settimana. Il portale regionale dell’Arpas prevede per domani, lunedì 12 giugno, cielo irregolarmente nuvoloso con isolati rovesci o temporali pomeridiani principalmente sui settori interni e orientali. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. A Oristano città si va dalla minima di 20° alla massima di 27°.

I venti saranno deboli o localmente moderati occidentali, in attenuazione in serata, mentre i mari saranno poco mossi, localmente mossi sui settori meridionali.

La situazione non cambierà martedì, quando il cielo sarà poco nuvoloso con isolati rovesci o temporali pomeridiani sui settori settentrionali. Le temperature saranno stabili.

Possibili precipitazioni per la giornata di mercoledì. Lo stesso giorno le temperature saranno in lieve diminuzione e in lieve aumento il giorno seguente.

Domenica, 11 giugno 2023