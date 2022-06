Busachi

L’appello del sindaco Orrù: “Interventi immediati su tutta la rete foranea ormai usurata”

Gli abitanti di Busachi sono ormai senza acqua in casa da ben 72 ore consecutive. Un importante disservizio che interessa in gran parte del centro abitato, provocando comprensibili disagi ai residenti, nonostante le autobotti di Abbanoa.

La causa sarebbe un guasto avvenuto giovedì scorso alla condotta che alimenta l’acquedotto al servizio non solo di Busachi ma anche di altri tre comuni del Barigadu: Neoneli, Sorradile e Ula Tirso. Abbanoa aveva attivato immediatamente il servizio sostitutivo con le autobotti ma non è bastato a limitare i disagi, quando l’interruzione del servizio è andata avanti oltre le 24 ore.

“Abbanoa ha risposto con il servizio di autobotte in piazza Italia”, conferma questa mattina un lettore di Busachi. “Famiglie con anziani, bambini, lavoratori e con temperature quasi ai 40° continuano però ad essere senza un minimo di acqua nella rete da ben 72 ore. Un servizio pubblico che dovrebbe essere garantito ed avere un altrettanto servizio sostitutivo in questi casi. E se il problema è la rete usurata, si sarebbe dovuto provvedere da tempo senza lasciare la popolazione priva di un servizio essenziale”.

In realtà il primo guasto alla condotta era stato riparato, come conferma il sindaco di Busachi, Giovanni Orrù, in continuo contatto telefonico con le squadre di Abbanoa: “Il problema è che subito dopo si è verificata un’altra rottura lungo la condotta, alle 5 del mattino, ed è per questo che siamo ancora senza acqua”, dice Orrù.

“Da Abbanoa mi hanno assicurato che nel tardo pomeriggio i lavori saranno finiti e riavremo l’acqua”, prosegue il sindaco di Busachi. “Purtroppo bisogna avere pazienza. Ad ogni modo già nella parte bassa del paese mi dicono che l’acqua sta ritornando”.

Consapevole dei gravi disagi che questo disservizio sta comportando, il sindaco Orrù annuncia che sta cercando di organizzare in tempi brevi un incontro a Cagliari con i dirigenti di Egas e di Abbanoa e l’assessorato regionale ai Lavori pubblici.

“Vorrei inoltre coinvolgere gli altri sindaci del circondario, in particolare il collega e consigliere regionale Francesco Mura. È necessario che venga finanziato il rifacimento completo della rete foranea. Stiamo parlando di 80 chilomentri di condotte che a mio parere sono vetuste e inadeguate. Bisogna trovare le risorse per farlo, perché altrimenti ci ritroveremo sempre in queste situazioni”.

