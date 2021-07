Ancora neanche la prima vaccinazione per oltre 111mila over 60 sardi

Covid-19

Fra gli ultraottantenni, il 13,64% di non vaccinati è quasi il doppio del dato nazionale

Ieri in Sardegna sono state vaccinate altre 8.232 persone – dato in linea con quelli di altre recenti domeniche – con 6.142 richiami e 2.090 prime dosi. Ma sono ancora troppi gli over 80 che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose: il 13,64% (ben oltre la media nazionale del 7,58%).

Secondo il monitoraggio settimanale del Governo, aggiornato al 2 luglio e analizzato dall’ANSA, fra i sardi nella fascia d’età tra i 70 e i 79 anni la percentuale di chi ancora attende la prima somministrazione è pari al 15,88% (12,98% in Italia). I 60-69enni che non hanno effettuato nessuna inoculazione sono invece il 22,73% (19,31% la media italiana), mentre va meglio per quanto riguarda il personale scolastico: solo il 6,21% è ancora in attesa della prima dose.

Complessivamente in Sardegna la prima dose o monodose è stata inoculata al 56,32% della popolazione residente, mentre i richiami al 32,17%. L’Isola ha ricevuto dalla struttura commissariale 1.634.083 dosi (una per ogni sardo, rispetto ai residenti), mentre le somministrazioni (compresi i richiami) sono state 1.442.805.

l’Ats sta riprogrammando le inoculazioni alla luce dei tagli di Pfizer e delle forniture in più di Moderna, ma dovrà trovare quei circa 111mila over 60 che ancora non hanno ricevuto neppure una dose.

Lunedì, 5 luglio 2021