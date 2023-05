Ancora maltempo in Sardegna, un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Carbonia

Carbonia – Ancora maltempo in Sardegna, un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio nella città del Sulcis Iglesiente. Allagamenti e disagi in molte vie del centro, il sindaco Pietro Morittu attiva il centro operativo comunale di protezione civile.

Non si attenuano le condizioni metereologiche avverse che da giorni impreversano su tutta l’Isola: temperature in ribasso e violenti acquazzoni oggi hanno colpito il Sulcis Iglesiente, nello specifico Carbonia. “Via Angioy, via della Stazione e Corso Iglesias sono interessate da forti allagamenti” hanno comunicato le istituzioni.

Sono state immediatamente allertate le associazioni di protezioni civile, che sono intervenute al fine di ridurre le situazioni di emergenza e disagio. Nelle prossime ore proseguiranno le attività di monitoraggio, verifica e controllo.