Neoneli

Per oggi di nuovo le autobotti in otto paesi: ecco gli orari

Gli interventi di riparazione eseguiti negli ultimi due giorni nell’acquedotto del Barigadu, in territorio di Neoneli, hanno evidenziato la necessità di installare pezzi speciali capaci di resistere ad alte pressioni nel tratto dove sono state riscontrate alcune dispersioni. Il cantiere avviato ieri, quindi, proseguirà anche oggi con la messa in posa delle nuove attrezzature.

I lavori saranno conclusi durante la mattina e nel pomeriggio, appena riaperto l’acquedotto, riprenderà il riempimento dei serbatoi comunali dei centri serviti da quell’impianto.

Confermato ancora per oggi da Abbanoa il servizio sostitutivo con autobotti, con i seguenti orari: a Sorradile in piazza Municipio dalle 9 alle 12, a Ortueri in piazza Martiri della Libertà dalle 12.30 alle 15, ad Ardauli in piazza Umberto I dalle 15.30 alle 17.30, a Busachi in piazza Italia dalle 9 alle 12, a Ula Tirso in piazza Italia dalle 12.30 alle 15, a Neoneli in via Roma dalle 15.30 alle 17.30, a Nughedu Santa Vittoria in via Marconi dalle 9 alle 12, a Bidonì in via Taloro dalle 12.30 alle 15.

Stanotte – ed eventualmente nei prossimi giorni in base alle esigenze – sarà sospesa di nuovo l’erogazione, dalle 22 alle 6. La fascia oraria è quella in si registrano minori consumi e quindi minori disagi all’utenza.

Sarà cura dei tecnici di Abbanoa limitare l’orario di chiusura qualora i tempi di riempimento delle vasche d’accumulo dovessero consentirlo. Dopo la ripresa del servizio, qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al numero verde di Abbanoa, 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Mercoledì, 9 novembre 2022