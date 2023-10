Ancora fuoco: incendio nelle campagne di Laconi, in volo l’elicottero da Fenosu

Cronaca Le fiamme hanno bruciato rovi e sterpaglie

L'elicottero del Corpo forestale

Laconi

Non cessa la stagione degli incendi in provincia. In tarda mattinata un rogo è divampato nelle campagne di Laconi, in località “Perdaba”.

Lo spegnimento ha reso necessario l’invio dell’elicottero del Corpo forestale dalla base di Fenosu. A terra hanno operato il personale della Stazione del Corpo Forestale di Laconi e una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Laconi – Bau Mela.

L’incendio ha percorso una superficie contenuta di rovi, sterpaglie.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 13.10.

Altri due incendi nell’Isola hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei: uno a Decimoputzu e uno a Villamar. Complessivamente il Corpo forestale e le forze regionali antincendio sono intervenuti in 19 incendi.

Lunedì, 9 ottobre 2023

