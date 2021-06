Ancora discariche abusive a Torre delle Stelle: inciviltà senza limiti in spiaggia

A denunciare l’accaduto è il consigliere di minoranza Gianluca Mudu che, con diverse foto, illustra immondezza di ogni tipo abbandonata nel retro della spiaggia di Cann’e Sisa a Torre delle Stelle.

“Continuo a chiedermi quando si inizierà davvero a prevenire concretamente questo scempio, perché per ora oltre ai proclami e alle condanne verbali, certamente condivisibili, non si è visto nulla.

Serve un’azione forte di repressione”. Qualche giorno fa “la Sindaca di Maracalagonis ci fa sapere che la società che gestisce il servizio di igiene urbana ha bonificato le discariche a cielo aperto presenti nelle zone a mare. mi chiedo come sia possibile affermare che “l’azienda formula ambiente ha provveduto ad eliminare tutte le discariche del litorale”. Basta dare uno sguardo alle foto scattate sabato pomeriggio”.

“Per quanto mi riguarda, e non è certamente la prima volta che lo dico, occorre agire con decisione su 3 direzioni: un piano di comunicazione serio ed efficace basato su una cartellonistica chiara e aggressiva. Cestini per la differenziazione in bella vista e sempre in ordine; controlli, controlli, controlli. Con le forze di polizia municipale anche in borghese ma soprattutto con le fototrappola posizionate random e mai nello stesso posto. Faccio parte della scuola di pensiero che dice: ti avviso, ti riavviso poi ti faccio una bella fotografia e la pubblico ovunque, ovviamente dopo averti sanzionato”.