Ancora contagi da coronavirus negli ospedali di Oristano e Ghilarza

Una situazione, quella del pronto soccorso che si spera possa sbloccarsi lunedì prossimo con la prevista riattivazione del reparto di Medicina. Annunciata prima di Natale dal direttore dell’ospedale Sergio Pili, l’apertura del reparto ai pazienti non covid è stata ritardata dalla difficoltà a trovare sistemazione a tutti i pazienti Covid ospitati fino a due giorni fa. Dopo la sanificazione il reparto sarà nuovamente pronto ad accogliere i pazienti non Covid, ma la disponibilità dei posti letto sarà anche in questo reparto legata alla disponibilità del personale sanitario, al momento dimezzata dai numerosi contagi delle scorse settimane.

Sosta per necessità al pronto soccorso anche per qualche paziente con frattura al femore, dopo la chiusura del reparto di Ortopedia del San Martino che a causa della ridotta disponibilità di personale, ha bloccato i nuovi ricoveri.

Permane intanto, anche in questi giorni di festa, la rischiosa situazione di affollamento del pronto soccorso, dove sono trattenuti ben 13 pazienti nella estenuante quanto vana attesa della disponibilità di un posto letto in uno dei reparti medicina di uno degli ospedali fuori provincia.

Fonte: Link Oristano

