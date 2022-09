Ancora allerta meteo in Sardegna, rischio temporali per un giorno e mezzo in diverse zone. Ecco le aree interessate dalla nuova allerta gialla che scatta oggi: il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 24.09.2022 e sino alle 23:59 del 25.09.2022 un AVVISO di allerta per: codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sull’area di allerta Tirso; codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sull’area di allerta Logudoro.

L'articolo Ancora allerta meteo in Sardegna, rischio temporali per un giorno e mezzo in diverse zone proviene da Casteddu On line.