Cagliari

I sindacati della polizia penitenziaria criticano i ritardi dell’amministrazione

Un detenuto algerino, già protagonista in passato di atti di violenza, qualche giorno fa nel carcere di Uta si è provocato delle ferite in varie parti del corpo e poi ha aggredito gli agenti, lanciando contro di loro olio bollente mischiato a peperoncino e pezzi di lamette.

Con grandi difficoltà, gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti ad immobilizzarlo, ma hanno riportato contusioni e diverse ferite.

Dopo questo ennesimo grave episodio nelle carceri isolane, i sindacati di categoria hanno chiesto nuovamente provvedimenti urgenti al Ministero di Grazia e Giustizia e al Dipartimento nazionale.

“Chiediamo l’intervento del Provveditore regionale per trasferire l’aggressore in altro istituto”, ha detto il segretario della UIL-Pa, Michele Cireddu, “mettendo in pratica l’unico intervento sinora emanato dal Dipartimento. Si chiede inoltre di verificare e confrontare i numeri degli agenti assegnati nei vari posti fissi e nei reparti detentivi. Sollecitiamo la Direzione a convocare i tavoli tecnici per riorganizzare i processi lavorativi”.

“Tavoli tecnici che peraltro la Direzione continua a rimandare da mesi”, osserva ancora Cireddu. “Vogliamo indicazioni per fare in modo che il personale nelle sezioni possa lavorare con adeguati livelli di sicurezza, evitando ulteriori rischi per l’incolumità degli operatori”.

“Queste sono situazioni che destabilizzano l’ordine, la sicurezza e la serenità del personale operante”, rincara Luca Fais, del Sappe Sardegna. “Considerato quanto previsto dal protocollo in vigore, si rende indispensabile disporre il trasferimento degli aggressori in altro istituto penitenziario”.

Fais evidenzia ancora che “le carceri della Sardegna stanno vivendo ormai da tempo momenti di grande difficoltà nella gestione dei detenuti. Sono continue le aggressioni al personale, che si verificano senza che vi sia un intervento da parte degli organi superiori. La gestione e movimentazione dei detenuti protagonisti di aggressioni ci lascia alquanto perplessi, in quanto non sempre vengono applicate repentinamente le disposizioni ministeriali che prevedono il trasferimento immediato del detenuto che che si rende protagonista di aggressioni nei confronti del personale”.

Venerdì 13 gennaio 2023