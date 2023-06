Anche Zola e Marcolin al Memorial Galeazzi di padel - Sardegna

(ANSA) - ARZACHENA, 13 GIU - E' tutto pronto tra Arzachena e Porto Cervo per la seconda edizione del Memorial Giampiero Galeazzi, torneo di padel riservato ai giornalisti in programma da giovedì 15 a domenica 18 giugno.

Giovedì l'Auditorium di Arzachena ospiterà prima la conferenza stampa dell'evento, a seguire, alle 14.30, è in programma il corso di formazione organizzato dall'Ordine dei giornalisti con l'Ussi (Unione stampa sportiva) "Memoria e attualità nel giornalismo" .

Alle 17 la cerimonia inaugurale del torneo, con il primo match esibizione tra le coppie Zola-Meloccaro e Maini-Marcolin.

Proprio Gianfranco Zola è l'ospite d'onore della manifestazione, ideata lo scorso anno per ricordare la figura del famoso giornalista e telecronista Rai scomparso nel 2021 e di casa in Sardegna.

Si giocherà negli impianti Skg Arena di Arzachena e Padel Deer a Porto Cervo. Il campo anche Gianluca, primogenito di Giampiero Galeazzi. Il Memorial è curato da Aics e Ussi, patrocinato da Regione Sardegna, Odg, Fnsi, Ussi, Aics, Università di Cagliari, FederCusi, Sport e salute, Lega serie B, Figc-Lnd Sardegna, comuni di Arzachena, Tempio e Cagliari ed è in media partnership con la Rai.

Alla conferenza prenderanno parte il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, i presidenti di Ordine dei giornalisti, Ussi nazionale e regionale, Francesco Birocchi, Gianfranco Coppola e Paolo Mastino il presidente della conferenza dei presidenti Ussi, Mario Zaccaria. Da remoto, i saluti del presidente del Coni, Giovanni Malagò, di Susanna Galeazzi (figlia di Giampiero e giornalista di Mediaset), Iacopo Volpi (direttore Rai Sport e conduttore Domenica sportiva), Sebino Nela (ex campione della Roma).

Il torneo inoltre premierà i migliori allievi e allieve delle medie di Arzachena e Tempio, prevede test di avviamento al padel per i giovani e avrà match di esibizione con atleti diversamente abili. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna