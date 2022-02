Cabras

Volontari al lavoro lungo la costa nella prima passeggiata ecologica dell’anno

Parecchia plastica ma anche uno scaldabagno arrugginito, una boa, alcuni ombrelloni e i resti di una vecchia barchetta a remi abbandonata: c’era di tutto fra i 250 chili di rifiuti raccolti domenica tra Mare morto e la laguna di Mistras, una delle zone Ramsar del territorio di Cabras.

L’operazione Clean-up ha coinvolto volontari, amministratori comunali e operatori dell’Area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di ventre.

“Questa prima passeggiata ecologica nasce per celebrare la Giornata internazionale delle zone umide”, ha detto Massimo Marras, direttore dell’AMP del Sinis. “La sensibilizzazione verso il tema ambientale è la maniera più concreta per rispettare la convenzione di Ramsar, stipulata nel 1971 per la tutela, fra tutti, anche del nostro ecosistema. L’obiettivo è divulgarne il più possibile l’importanza, affinché venga riconosciuto il valore preponderante che ha la natura nel territorio di Cabras”.

La raccolta ha acceso l’attenzione sulla costante presenza della plastica sul litorale: una minaccia per le specie che vivono nel Mediterraneo e anche per l’uomo. Si tratta di rifiuti che in parte provengono dal mare e che costituiscono il risultato dell’inciviltà umana.

“I giovani sono sempre più attenti al rispetto dell’ambiente e ci chiedono un atto di responsabilità”, sottolinea il sindaco di Cabras, Andrea Abis. “Dobbiamo riappropriarci del nostro territorio e averne cura, per consegnarlo nelle loro mani consapevoli di avere fatto tutto il possibile per preservarlo. Il punto di partenza sono le politiche ecosostenibili e lo sviluppo di soluzioni di potenziamento turistico in linea con le peculiarità del territorio. Alla base deve però esserci l’educazione ambientale dedicata ai più piccoli”.