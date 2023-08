Anche una bimba di tre mesi al penultimo cammino di Lodi alle Torri a San Vero Milis

Giunti allo stagno Is Benas, passando per un sentiero sterrato con ai lati il lentischio che raggiunge i 2 metri, il gruppo ha sostato dinanzi al congiungimento del canale di 600 metri allo stagno, assistendo al passaggio continuo di muggini, spigole, orate e altri pesci, mentre un pescatore salutava il gruppo e forniva alcune informazioni sulla grandezza del bacino: un chilometro quadrato con una profondità che varia da uno a tre metri e mezzo. Uno spazio amato anche dai fenicotteri, che, in certi periodi dell’anno, amano sostarvi.

Il lungo cammino è partito dalla pietra della borgata di Su Crastu Biancu, davanti alla quale i partecipanti hanno recitato la preghiera di rito. Da lì il gruppo si è avviato verso la cava, dalla quale furono estratti i conci in arenaria nel Settecento per la costruzione del possente campanile sanverese, di ben 40 metri e visibile da chilometri di distanza.

I pellegrini, poi, hanno ripreso il cammino, stavolta in salita, sino a raggiungere la foce e poi la torre per ammirare quel che resta dopo il crollo: Scab’e Sai è infatti crollata al 75% nel mare, da un’altezza di 32 metri il 22 agosto 2012. La soluzione proposta all’epoca, che prevedeva lo spostamento della torre di diverse decine di metri non passò, con l’esito attuale.

Ai piedi della torre i pellegrini hanno recitato le lodi come respiro dell’anima all’inizio di un’altra meravigliosa giornata nel Sinis, che regala scenari unici e la bellezza di una costa poco antropizzata.

Dopo aver ammirato quel che resta della torretta, utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale, per avvistare e colpire gli aerei nemici, e aver ammirato le altre torri costiere – torre del Pozzo, di Capo Nieddu e Capo Mannu – i pellegrini hanno imboccato la via del ritorno, stavolta in discesa, verso su Crastu Biancu, alla ricerca dello Scarabeo del Sinis, inciso sugli scogli in arenaria, poco lontano dal campo dove venne sepolto un grande cetaceo di 11 metri, che si arenò nel 1981, e che attrasse centinaia di curiosi per assistere all’operazione del seppellimento.