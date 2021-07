Anche un elicottero della Finanza per vigilare sulle aree incendiate ed evitare nuovi focolai

Quello delle ripartenze con nuovi focolai nel perimetro di circa 80 chilometri che delimita l’area del grande rogo è un intervento fondamentale per evitare che il fronte del fuoco possa riaccendersi, specie in considerazione delle condizioni climatiche: molto caldo e presenza di vento.

Il prefetto in una nota ha voluto esprimere “profonda gratitudine ed apprezzamento per tale attività e, più in generale, per l’incessante azione di tutte le componenti statali, regionali e locali del Sistema di Protezione Civile”.

Anche un elicottero della Guardia di finanza verrà impiegato nella lotta agli incendi con funzione di ricognizione. Da domani, ogni giorno e per tre ore, un mezzo aereo del Reparto operativo aeronavale delle Fiamme gialle sorvolerà le zone dell’Oristanese interessate dagli incendi dell’ultima settimana per individuare eventuali focolai.

Il prefetto Fabrizio Stelo

