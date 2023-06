Anche sul nostro cellulare un messaggio per prepararci alle emergenze: è un’esercitazione

Oristano

Il 30 giugno in Sardegna la sperimentazione del sistema IT-Alert

Suoneranno tutti contemporaneamente i cellulari dei sardi con la sperimentazione di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico che avvisa i cittadini in caso di emergenza o eventi catastrofici imminenti.

Intorno alle 12 del 30 giugno, i cellulari attivi nell’Isola riceveranno un messaggio con il testo “Test IT-Alert”, che farà emettere al dispositivo un suono di allarme anche se è impostato in modalità silenziosa.

Lo scopo della sperimentazione è quello di far conoscere alla popolazione il nuovo sistema di allarme: in caso di emergenza il testo del messaggio riporterà il mittente, come per esempio la Protezione civile, il motivo dell’invio e le azioni raccomandate con urgenza.

“Il sistema IT-alert è stato testato per la prima volta in un contesto operativo nel corso dell’esercitazione Vulcano 2022, svoltasi sull’isola di Vulcano dal 7 al 9 aprile 2022, e una seconda volta durante l’esercitazione Sisma dello Stretto 2022, svoltasi in Calabria e Sicilia dal 4 al 6 novembre 2022”, si legge nel sito della Protezione civile della Sardegna. “Questi test hanno mostrato alcune criticità tecniche e operative e hanno dato poi modo al Dipartimento di protezione civile, in collaborazione con i rappresentanti tecnici delle strutture regionali, tra le quali la Direzione generale della Regione Sardegna, di lavorare alla loro risoluzione e alla validazione degli algoritmi”.

Insieme alla Sardegna, parteciperà alla nuova sperimentazione anche la Toscana, dove i cellulari squilleranno il 28 giugno, e la Sicilia, che aspetterà fino al 5 luglio.

“IT-alert ha l’obiettivo di affiancare i sistemi di allarme già esistenti a livello statale, regionale e locale, coprendo l’ultimo miglio dell’informazione in ambito di Protezione civile e attivare il cittadino affinché tuteli se stesso e gli altri e assuma un ruolo sempre più attivo e consapevole per minimizzare l’esposizione individuale e collettiva al pericolo”, conclude la nota sull’esercitazione.

Martedì, 20 giugno 2023