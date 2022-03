Sorradile

Una cinquantina di fedeli in preghiera per l’iniziativa promossa dalla Diocesi e dalla parrocchia

Hanno camminato e pregato per la pace sotto la pioggia. Una cinquantina di persone hanno aderito alla seconda iniziativa promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale del Turismo insieme alla parrocchia di San Sebastiano di Sorradile.

Dopo la benedizione del parroco don Emanuele Lecca nella chiesa parrocchiale del centro del Barigadu, il gruppo – con la bandiera ucraina a fare da apripista – ha raggiunto la chiesa San Michele, collocata nella parte alta del paese. Qui si è intonata la preghiera redatta da papa Francesco per la pace, prima di riprendere il cammino sulla via dei novenanti, per raggiungere – dopo 2 chilometri – la chiesa campestre di Santa Maria Turrana ai confini con Ardauli.

Sotto il porticato della chiesa è stato recitato il rosario e si è ascoltato un messaggio inviato da don Wadim, sacerdote e professore presso un seminario in Ucraina che da settimane accoglie i profughi in fuga.

La serata si è conclusa con un invito rivolto da don Ignazio Serra, referente regionale per la Pastorale del Turismo, a un terzo appuntamento per domenica 3 aprile da Soddì, passando per Zuri, per poi giungere alla chiesa campestre di San Michele di Tadasuni.

“Facciamo sì che i tre novenari intitolati a San Michele arcangelo, patrono dell’Ucraina, diventino cassa di risonanza per favorire e chiedere la pace”, ha detto don Ignazio.