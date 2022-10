Oristano

Il messaggio di speranza di una donna che ha manifestato sulla sedia a rotelle

“Ho voluto esserci con tutto il mio bagaglio di sofferenze, di difficoltà e di speranze”. È il messaggio che arriva da una donna dell’Oristanese, Esmeralda Addari, a qualche giorno dalla manifestazione per la salute che si è svolta a Cagliari, promossa da Cgil, Cisl e Uil.

“Ho voluto esserci per poter partecipare alle richieste di tutti quei cittadini bisognosi di assistenza, perché la mia richiesta è quella di tutti: un servizio sanitario nazionale per tutti, come sancito dalla Costituzione”, spiega. “Ho voluto esserci per gridare, per chiedere con la mia presenza l’assistenza di cui abbiamo bisogno, per affiancare il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, di cui faccio parte, nel percorso di sensibilizzazione per una Sanità territoriale efficiente”.

“Ognuno di noi rappresentava una realtà, un territorio con bisogni e necessità”, continua la donna, “ma tutti uniti nell’unica, univoca voce, con la speranza di poter essere ascoltati, col desiderio di poter vedere il nostro ospedale operativo in tutti i settori, con il sogno di rivedere i nostri giovani operatori sanitari, emigrati in altre strutture della Penisola e dell’Europa, ritornare e lavorare con serenità”.

“Non è un sogno irrealizzabile”, conclude Esmeralda Addari, “può essere una certezza se attuato con professionalità e sensibilità”.

Alla manifestazione di Cagliari il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano era presente in gran numero: diverse persone hanno raggiunto il Capoluogo in pullman e altre in macchina. Il Comitato ha lavorato per il coordinamento dei comitati di tutta la Sardegna: “Solo tutti insieme si può ottenere, qualcosa, non facendo manifestazioni separate per il proprio orticello”, hanno spiegato. “Le nostre attività sono svolte nell’interesse di una sanità regionale”.

Lunedì, 24 ottobre 2022