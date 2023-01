Siddi

L’iniziativa sostenuta dai piccoli borghi

Saranno presenti anche i sindaci di Bidonì, Montresta, Santu Lussurgiu, Samugheo, Sennariolo, Sorradile e Zeddiani all’assemblea costituente del Comitato Regionale Sardegna dell’iniziativa Ritorno in Italia 2023-2028.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 gennaio, nell’Aula consiliare di Siddi.

L’incontro è parte della programmazione del progetto 2023 Anno del Turismo di Ritorno, primo anno del programma quinquennale Ritorno in Italia 2023-2028, al quale oltre 25 comuni della Sardegna hanno già aderito formalmente con delibera e firmando il protocollo d’intesa con Rete Destinazione Sud, promotrice del programma quinquennale.

Prenderanno parte all’evento rappresentanti delle reti d’impresa, Consorzi, Fondazioni, imprese, Gal, stakeholder, opinion leader, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni provinciali e regionali.

La Rete Destinazione Sud per supportare il progetto quinquennale ha costituito un Comitato Promotore Nazionale del quale fanno parte, a oggi, oltre 650 Comuni in rappresentanza di tutte le regioni Italiane. Al comitato hanno aderito – inoltre – province, fondazioni, associazioni nazionali, reti d’impresa, Gal, comunità montane, aziende pubbliche di sviluppo regionale, Consorzi, Pro loco, Federazioni, la stampa, le Fondazioni ITS, network, centri universitari, centri di formazione, accademie, fondazioni degli emigranti, oltre alle associazioni degli italiani nel mondo di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Uruguay. Le entità direttamente e indirettamente coinvolte in Italia e all’estero sono già ben oltre 10.000.

“Il Progetto e l’iniziativa 2023 Anno del Turismo di Ritorno sono rivolti ai sardi e agli italiani residenti all’estero e agli oltre 80 milioni di connazionali di 2ª, 3ª e 4ª generazione che vivono all’estero”, spiegano dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia. “L’idea che muove il progetto è quella di rilanciare l’immagine dell’Italia e di promuovere il Paese attraendo turismo e investimenti, favorendo l’export, incontri commerciali e creando collaborazioni stabili con i nostri connazionali”.

“L’obiettivo primario è creare la community mondiale degli italiani del Mondo è dare vita a un Expo internazionale dell’italianità”, continuano. “Un evento diffuso in tutti i territori della Penisola, dove ogni Regione e ogni Comune, in sinergia con le imprese, potrà esporre le proprie eccellenze culturali, produttive, enogastronomiche e turistiche. La riscoperta della propria italianità e l’orgoglio delle proprie origini vuole essere il pretesto per invitare i nostri connazionali all’estero non solo a tornare in Italia per turismo, ma anche per invitarli a investire per rivitalizzare intere aree del Paese, creando lavoro e occupazione e valorizzando competenze e talento dei giovani italiani”.

Durante la giornata a Siddi si terrà l’incontro dal titolo “Ritorno in Italia 2023-2028 Opportunità di Sviluppo per i Borghi e le Aree Interne”.

Dopo i saluti del sindaco di Siddi, Marco Pisanu, seguirà la relazione di Michelangelo Lurgi, presidente Rete Destinazione Sud e coordinatore nazionale del progetto Ritorno in Italia 2023-2028. Interverranno poi Rosanna Mazzia, presidente Borghi Autentici d’Italia e Daniela Falconi, presidente UNCEM Sardegna.

Le conclusioni saranno affidate agli assessori regionali al Turismo Giovanni Chessa; al Lavoro, Ada Lai e agli Enti Locali, Aldo Salaris.

Interventi e confronto tra i sindaci chiuderanno la giornata, durante la quale verranno firmati i protocolli.

Parteciperanno alla firma dei protocolli:

Paolo Fontana – sindaco di Aritzo

Benedetto Pitzeri – sindaco di Austis

Francesco Basciu – sindaco di Banari

Ilaria Sedda – sindaca di Bidonì

Giuseppe Ciccolini – sindaco di Bitti

Silvano Quirico Salvatore Arru – sindaco di Borutta

Daniela Falconi – sindaca di Fonni

Giovanni Santo Porcu – sindaco di Galtellì

Gianfranco Lecca – sindaco di Loceri

Salvatore Salis – sindaco di Montresta

Rita Zaru – sindaca di Noragugume

Maria Maddalena Agus – sindaca di Olzai

Tonino Bosu sindaco di Orotelli

Antonio Serafino Doneddu – sindaco di Osidda

Ilenia Vacca – sindaca di Ovodda

Diego Loi – sindaco di Santu Lussurgiu

Basilio Patta – sindaco di Samugheo

Giorgio Zucca – sindaco di Sardara

Gianbattista Ledda – sindaco di Sennariolo

Samuele Antonio Gaviano – sindaco di Serri

Marco Pisanu – sindaco di Siddi

Gian Pietro Arca – sindaco di Silanus

Pietro Arca – sindaco di Sorradile

Debora Porrà – sindaca di Villamassargia

Francesco Usai – sindaco di Ussassai

Claudio Pinna – sindaco di Zeddiani

“Siamo molto soddisfatti dell’interesse manifestato dai Comuni della Sardegna”, ha dichiarato il presidente della Rete Destinazione Sud, Michelangelo Lurgi. “E siamo orgogliosi di accogliere all’interno del nostro Coordinamento Nazionale una Regione così importante dal punto di vista della storia italiana dell’emigrazione. Sono convinto che questi territori ricchi di storia, cultura e folklore sapranno cogliere l’occasione per creare sviluppo ed accogliere i turisti di ritorno”.

Venerdì, 6 gennaio 2023