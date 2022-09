La manifestazione è stato organizzato dal Comune di Cabras con il sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, di Sardegna Turismo, del Comitato organizzatore San Salvatore, dell’Associazione Is Curridoris, dell’Associazione Santu Srabadoeddu e dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

“Siamo pienamente soddisfatti per la riuscita dell’evento. Fino all’ultimo non sapevamo se avremmo potuto festeggiare come avveniva prima del Covid e per questo motivo l’organizzazione è partita con forte ritardo – ha detto il presidente del Comitato organizzatore Nicola Poddi -. Non avrei mai immaginato di ottenere un risultato simile ma il merito è del grande lavoro di squadra che ci ha visti tutti coinvolti: comitato, associazioni e Comune”.

Con il rientro della piccola statua di Santu Srabadoeddu a Cabras si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Salvatore. La Corsa degli Scalzi ha rappresentato per la comunità dei fedeli di Cabras un importante momento di rinascita e ripartenza, dopo i due anni di pausa forzata dovuti al Covid.

La messa prima della processione

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail