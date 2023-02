Anche quest’anno narcotest e alcoltest sui cavalieri della Sartiglia di Oristano

Oristano

Stamane in prefettura messi a punto gli ultimi dettagli operativi del piano di sicurezza

Nei giorni di Sartiglia sono previsti alcoltest e narcotest a campione sui cavalieri, affidati all’organizzazione. È stato annunciato durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta stamane in Prefettura.

A meno di una settimana dalla manifestazione, il prefetto Fabrizio Stelo ha presieduto il Comitato allargato alla partecipazione di tutti gli attori in campo, per un punto di situazione e massima condivisione delle misure da adottare nelle giornate del 19, 20 e 21 febbraio, quando le strade del centro storico oristanese saranno “invase” dai cavalli e cavalieri per Sartiglia e Sartigliedda.

Sono stati esaminati i profili di maggior rilevanza e di possibile criticità e, quindi, è stato definito il complessivo dispositivo di sicurezza. Il prefetto ha disposto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e il potenziamento della vigilanza su strada, a garanzia della sicurezza della viabilità, per il prevedibile maggior traffico veicolare, anche in relazione alla concomitanza dei diversi eventi in provincia. Sarà rafforzata la vigilanza, anche da parte della polizia locale, nelle aree antistanti la piazza del Tribunale e i portici dei palazzi Saia.

Continua a leggere su OristanoNoi

Martedì, 14 febbraio 2023