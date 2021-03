Anche quest’anno Sant’Efisio sfilerà senza corteo

L’emergenza sanitaria è tutt’altro che conclusa, la diffusione del contagio resta rilevante e l’incidenza delle variabili del coronavirus desta preoccupazione: sulla base di queste considerazioni, al Comitato non è rimasto che confermare il divieto di assembramenti e l’obbligo di distanziamento, a prescindere dalla fascia di rischio in cui la Sardegna – ora arancione dopo tre settimane di bianca – si troverà il 1 maggio prossimo. (AGI)

La 365^ edizione della festa più importante dell’isola, che si tiene ogni 1° maggio, sarà concentrata in un’unica giornata. L’ha deciso oggi il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, cui hanno partecipato anche i sindaci del capoluogo e degli altri comuni interessati, Pula, Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro.

Invocato nei mesi del primo lockdown perché attenuasse la presa del Covid sulla Sardegna, anche quest’anno Sant’Efisio, sfilerà a Cagliari in solitudine, senza il corteo di fedeli in costume sardo che ogni anno accorrono da secoli da tutta l’isola per celebrarlo e sciogliere un voto: al martire guerriero si attribuisce, infatti, il miracolo di aver liberato nel 1656 la popolazione dalla peste cominciata quattro anni prima.

Fonte: Link Oristano

