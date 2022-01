Da qui l’idea di proporre un’esposizione, nelle giornate clou de “Su Marrulleri”, di pupazzi di cartapesta per le vie principali di Marrubiu e di promuovere un laboratorio sull’arte della cartapesta per i bimbi del Centro di aggregazione sociale del paese.

“Siamo in contatto con il Centro di aggregazione sociale di Marrubiu”, conclude il sindaco, “promuoveremo laboratori sull’arte della cartapesta dedicati ai più piccoli. Vogliamo che mettano le mani in pasta e si innamorino del nostro carnevale. Sono certo che i bambini riusciranno a realizzare anche qualche bella opera”.

“La pandemia ci costringe a fare delle rinunce”, commenta il sindaco Luca Corrias, “ma le restrizioni non possono cancellare le tradizioni. È nostra intenzione omaggiare una manifestazione particolarmente cara a tutta la comunità. Per questo motivo stiamo pensando di abbellire il paese nei giorni de ‘Su Marrulleri’ con pupazzi di cartapesta posizionati nella via principale di Marrubiu e in altri punti centrali del centro abitato. Coinvolgeremo senz’altro l’associazione Pro Su Marrulleri”.

