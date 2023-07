Anche nell’Oristanese raccolta di firme per i referendum contro l’invio di armi in guerra e sulla sanità pubblica

Oristano

I volontari: “Si può firmare in Comune o nei banchetti che allestiamo”

Hanno già allestito alcuni banchetti a Oristano e a Torre Grande, con un buon riscontro. E in diversi comuni è stata resa nota la possibilità di firmare rivolgendosi agli uffici. Anche nell’Oristanese alcuni volontari stanno raccogliendo le firme per tre referendum abrogativi in materia di guerra e sanità. Sono suddivisi in due comitati: “Ripudia la guerra, guidato da Enzo Pennetta, e Generazioni future. Il primo è contro l’invio di armi in guerra, in generale”, spiega Nicola Sanna , che ne fa parte.

Il quesito del referendum proposto dal comitato “Ripudia la guerra” recita così: «Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 6, lettera a), legge 9 luglio 1990, n. 185, rubricata “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e successive modificazioni (che prevede: “6. L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento sono altresi’ vietati: a) verso i paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle camere”) limitatamente alle parole “o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere”?»

“Gli altri due referendum”, spiega Sanna, “si riferiscono a guerra e sanità. In materia bellica è specifico contro l’invio di armi in Ucraina e in materia sanitaria contro la presenza dei privati nella gestione della spesa pubblica”.

“La logica che riunisce le due istanze referendarie è evidente”, si legge nel sito del comitato Generazioni future, “visto e considerato che spesso si è ricorsi all’intervento dei privati nella gestione della sanità, motivando tale scelta politica in ragione dell’assenza di soldi pubblici da destinare al sistema sanitario, è chiaro che impedendo di devolvere denaro a scopi militari, si ritaglia una somma spendibile per la salute di tutti i cittadini, in maniera da cancellare ogni alibi volto a sacrificare salute e vite umane in nome del motivo reale per cui si fomenta la guerra: il profitto che da ciò ricavano pochi privati”.

“Entrambi i comitati hanno inviato una Pec a tutti i comuni che devono mettere a disposizione i moduli”, continua Sanna. “I cittadini possono quindi recarsi nel comune – preferibilmente di residenza – per firmare. Si può anche firmare nei banchetti. Gli appuntamenti vengono sempre aggiornati nei siti dei comitati. Per la prima volta è possibile anche on-line sul sito di referendumripudialaguerra.it e di generazionifuture.org . La firma viene espressa tramite Spid o Cie e ha un costo di 1,50 euro, che preciso vanno al gestore e non ai comitati”.

“Finora abbiamo raccolto un centinaio di firme all’ufficio elettorale di Oristano, ma non abbiamo ancora portato quelle raccolte attraverso i banchetti, nei quali abbiamo un buon riscontro”, conclude il referente provinciale. “La gente ancora non conosce l’esistenza di questa raccolta firme, ma i sondaggi dicono che il 70% degli italiani è contro l’invio di armi”.

