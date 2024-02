Oristano

Il 10 febbraio l’iniziativa che sosterrà le sezioni locali di Croce Rossa e Lilt

Nell’Oristanese quattro farmacie parteciperanno quest’anno alla Giornata di raccolta del farmaco. Il referente del Banco farmaceutico di Oristano, Alberto Tratzi, ha comunicato che le medicine da donare a chi non può permettersele potranno essere acquistate in due farmacie di oristano – del Giudicato in via Sardegna 67/69 e Loddo Rossella in via Cagliari – e in altre due in provincia, quelle di Alessandro Pinna a Siamanna e Villaurbana.

I volontari del Banco raccoglieranno i farmaci donati nella giornata del 10 febbraio. “I farmaci raccolti”, spiega Tratzi, “sosterranno due realtà benefiche del territorio: il Comitato di Oristano della Croce Rossa Italiana e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sempre ad Oristano, che hanno segnalato un fabbisogno di 600 confezioni di farmaci”.

Durante l’edizione del 2023, solo in Sardegna erano state raccolte 10.141 confezioni di medicinali, in 108 farmacie. Medicinali che hanno contribuito a curare quasi diecimila persone, aiutate da 47 realtà caritative in tutto il territorio regionale.

In Italia saranno 5.000 complessivamente le farmacie che dal 6 al 12 febbraio aderiranno alla Giornata di raccolta del farmaco, esponendo la locandina dell’iniziativa. I cittadini possono donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Servono soprattutto antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

I farmaci raccolti (598.178 confezioni nel 2023, pari a un valore di oltre 5 milioni di euro) saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 427.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali.

La Giornata di raccolta del farmaco si svolge sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è partner istituzionale dell’iniziativa. Importanti anche il contributo organizzativo di IBSA Italy, Teva Italia, EG Stada Group e DHL Supply Chain Italia e il sostegno di DOC Generici, Accord Healthcare, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Zuccari.

La raccolta è supportata sul versante della comunicazione da RAI per la sostenibilità – ESG, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, e Pubblicità progresso. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 19.000 farmacisti (titolari e non) che oltre a ospitare i volontari – anche quest’anno oltre 25mila – la sostengono con erogazioni liberali.

“Donare un farmaco è un gesto semplice e può essere determinante per la salute di chi non può permetterselo”, ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico. “Contribuisce in maniera importante al bene di chi lo riceve, ma anche di chi lo dona. Perché, in fondo, compiere il bene è una parte inscindibile della legge scritta nel cuore di ogni persona, è una componente della stessa struttura umana: siamo venuti al mondo perché qualcuno ci ha accolti, siamo fatti per l’amore, siamo chiamati alla comunione e alla fraternità, ha detto Papa Francesco in previsione della Giornata mondiale del malato, che cade proprio durante la settimana di raccolta. La gratuità, insomma, è una dimensione essenziale della nostra anima. Basterebbe questo non solo per donare un farmaco a chi ne ha bisogno, ma anche per comprendere come sarebbe così semplice costruire un mondo di pace”.