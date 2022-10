Oristano

Tappa di 6 minuti a Sant’Anna di Marrubiu. Ecco il percorso

Il treno della memoria passerà anche dalle stazioni della provincia di Oristano, con una tappa di 6 minuti nella stazione di Marrubiu – Sant’Anna. Il convoglio è ripartito anche quest’anno, per ricordare l’anniversario dell’arrivo nella stazione di Roma Termini del convoglio che trasportava la salma del Milite Ignoto. Dopo le celebrazioni ufficiali lo scorso anno, in occasione del Centenario del Milite Ignoto, il Ministero della Difesa, ha deciso di far riprendere il viaggio del treno della memoria, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il convoglio percorrerà oltre 5.000 km per mantenere vivo il ricordo di tutti i caduti che, con il proprio sacrificio, hanno contribuito a costruire l’unità nazionale e il concetto di Patria. Oltre 295 saranno i chilometri percorsi sulle rotaie sarde, da Golfo Aranci a Cagliari, il 24 ottobre.

In provincia di Oristano il convoglio transiterà ad Abbasanta (alle 18.51), Paulilatino (18.56), Bauladu Milis (19.02), Solarussa (19.08), Oristano (19.13) e Sant’Anna di Marrubiu, dove il convoglio arriverà alle 19.21 e ripartirà alle 19.27. Il treno proseguirà poi per Marrubiu (19.33), Uras Mogoro e via fino a Cagliari, dove arriverà alle 20.32. Alla stazione cagliaritana – al binario 8 – mercoledì 26 ottobre sarà possibile visitare la mostra immersiva multimediale e commemorativa.

Il treno storico allestito da Fondazione FS Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e una locomotiva diesel.

Partito il 6 ottobre da Trieste, il convoglio concluderà il suo viaggio il 7 novembre a Castel Maggiore, dopo essere passato a Roma il 4 novembre, alla presenza delle autorità.

Era il 28 ottobre 1921 quando Maria Bergamas, la madre di Antonio Bergamas, scelse una salma tra le undici che rappresentavano i diversi fronti su cui l’Italia aveva combattuto la Prima Guerra Mondiale. Antonio era un sottotenente del Regio Esercito, originario di Gradisca d’Isonzo, suddito austro-ungarico, che sotto mentite spoglie era passato a combattere con gli italiani ed era morto sul campo di battaglia.

Proprio quell’anno, il viaggio in treno dalla stazione di Aquileia sino a quella di Roma trasportò la salma del Milite Ignoto sopra un’affusto di cannone, con centinaia di migliaia di persone commosse che, nelle stazioni o semplicemente a fianco della ferrovia, salutavano il passaggio del convoglio.