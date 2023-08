Anche nelle lagune dell’Oristanese la minaccia del granchio blu. La Regione chiede fondi allo Stato

Cagliari

Ma secondo il ministro dell’Agricoltura potrebbe essere una risorsa importante

Servono finanziamenti straordinari per fronteggiare lo stato di calamità dovuto alla massiccia diffusione del granchio blu nelle aree lagunari dell’isola. È l’appello lanciato dall’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, nel corso di una videoconferenza con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, gli altri assessori regionali competenti e le associazioni del settore della pesca.

La presenza del granchio blu era stata segnalata per la prima volta in Sardegna sei anni fa, nell’area di S’Ena Arrubia, nell’Oristanese. Questa specie aliena ora si sta diffondendo soprattutto nella costa orientale, tra San Teodoro e Orosei, ma anche nelle lagune oristanesi e del Sulcis. E ora sta dilagando anche nel Cagliaritano, attaccando specialmente gli allevamenti di ostriche e cozze. I danni che i pescatori stanno rilevando maggiormente sono quelli alle attrezzature: questa specie è capace di distruggere le reti e le nasse di piccole dimensioni.

“Il settore della piccola pesca costiera”, ha sottolineato l’assessora Satta, “con particolare riferimento alle cooperative e ai consorzi titolari di concessione demaniale marittima a fini di pesca nelle aree lagunari della Sardegna, a causa della presenza massiccia di esemplari di granchio blu sta subendo notevoli danni economici legati al calo delle produzioni da pesca, nonché di quelle della molluschicoltura e al danneggiamento delle attrezzature di pesca”.

“Questa specie aliena invasiva, originaria delle coste atlantiche dell’America”, ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo regionale, “è stata segnalata per la prima volta in Sardegna nel 2017 dai ricercatori dell’agenzia regionale Agris, che continuano a fare sopralluoghi e monitoraggi scientifici in numerose aree lagunari, a seguito delle segnalazioni ricevute dai pescatori, per valutare la diffusione della specie e fornire un primo supporto tecnico-scientifico agli operatori della pesca. Alla luce delle prime indagini emerge una situazione allarmante. Negli ultimi due anni la specie si è diffusa in modo esponenziale e capillare nelle aree costiere, colonizzando in maniera elettiva quasi tutti gli ambienti lagunari gestiti da consorzi e non”.