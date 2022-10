Oristano

Il presidente di Federfarma Sardegna Pierluigi Annis: “Il problema si è aggravato da un anno”

La carenza di certe materie prime si fa sentire anche in farmacia. In tutta Italia scarseggiano in particolare ibuprofene e paracetamolo e pure la Sardegna e la provincia di Oristano non sono un’isola felice.

“La carenza di farmaci non è una novità”, dice il presidente di Federfarma Sardegna Pierluigi Annis, “il problema però si è acuito da un anno. Quando c’è una crisi globale soffrono tutte le filiere, anche la nostra”.

Tra le criticità, per esempio, si segnala la mancanza di alcuni principi attivi e dei materiali per il confezionamento dei farmaci.

“In particolare la carenza riguarda l’ibuprofene in sospensione per bambini e in compresse da 600 e 800 mg. E pure il paracetamolo”, dice Annis. “Tra le cause c’è anche l’aumento nell’utilizzo di questi farmaci”.

“Il problema c’è anche nel nostro territorio”, ha concluso il presidente regionale di Federfarma. “Stiamo attenti, ma al momento non è grave al punto da parlare di emergenza”.

