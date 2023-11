Anche nella caserma dei carabinieri di Oristano una sala d’ascolto per le donne vittime di violenza

Oristano

Sabato l’inaugurazione. Iniziativa in collaborazione con il Soroptimist

Una stanza di ascolto protetto sarà realizzata nella caserma dei carabinieri di Oristano. Lo ha reso noto il comandante provinciale Steven Chenet.

L’inaugurazione è prevista per sabato prossimo, 25 novembre, alle 9, nella sede del Comando provinciale carabinieri di Oristano, in via Felice Loffredo 10.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto “una stanza tutta per sé”, nasce dalla collaborazione tra l’Arma dei carabinieri e il Soroptimist International Italia. Prevede l’allestimento, all’interno delle caserme, di locali idonei all’ascolto protetto di donne che hanno subito violenza e di altre vittime vulnerabili.

Mercoledì, 22 novembre 2023