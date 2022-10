Zeddiani

La denuncia di una ragazza di Zeddiani: “Ci promettono una corsa bis, ma spesso non arriva”

Dalla Marmilla al Barigadu e adesso anche nell’Alto Campidano: i disagi con il trasporto pubblico dell’Arst toccano l’intera provincia di Oristano e obbligano studenti e pendolari ad arrangiarsi come meglio possono per raggiungere il capoluogo o tornare a casa dopo la scuola o il lavoro.

“Da più di un anno tutte le persone che dovrebbero prendere i pullman per Zeddiani e San Vero Milis sono costrette a subire gravi carenze e discriminazioni”, denuncia una studentessa di Zeddiani. “Quando gli autobus sono pieni, veniamo fatti scendere, con la promessa dell’invio immediato del cosiddetto pullman bis, ma non sempre arriva”. In sostanza gli autisti danno la precedenza a chi viaggia per l’intera tratta. È corretto?

I problemi, in particolare, riguardano la linea che tocca Zeddiani, San Vero Milis, Milis, Bonarcado, Santu Lussurgiu prima di arrivare a Paulilatino e Abbasanta: “Soprattutto il sabato, con la corsa delle 12:40”, denuncia la ragazza, “a noi passeggeri di Zeddiani e ai ragazzi di San Vero capita anche che ci venga direttamente impedito l’accesso al pullman, in favore dei ragazzi che viaggiano verso paesi più lontani”.

È accaduto anche sabato scorso: “Si è ripresentata la solita situazione e molti ragazzi, vedendo che non arrivava il bis e per la corsa successiva regolare avrebbero dovuto aspettare 50 minuti, sono dovuti tornare a casa in macchina”.

“Vorrei sottolineare il fatto che i ragazzi vengono fatti scendere dal pullman in maniera illegittima. Il servizio pubblico dev’essere garantito e non può essere interrotto senza regolare comunicazione”, contesta la studentessa, che ha già segnalato il problema all’azienda: “Da settembre ho già inviato due mail, ma non ho ancora ricevuto risposta”, conclude.

Nelle scorse settimane le denunce erano arrivate da Curcuris e da Busachi, dove il sindaco aveva minacciato di bloccare la strada in segno di protesta per i disservizi nei collegamenti.

Lunedì, 31 ottobre 2022