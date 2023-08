Anche nel Sassarese trovato un animale positivo alla Febbre del Nilo

Sassari

Si attende la conferma dalle analisi al Cesme di Teramo

Un caso contagio sospetto di Febbre del Nilo sugli animali è stato segnalato nelle campagne di Valledoria, nel Sassarese. Si tratta di un esemplare di cornacchia grigia, ritrovato a Montisciu Mannu. Lo ha reso noto l’Asl di Sassari.

Il Dipartimento di Prevenzione veterinaria della Asl, che coordina le operazione di monitoraggio e sorveglianza, è in attesa della conferma della positività da parte del Centro di referenza nazionale di Teramo (Cesme).

La West Nile Disease è una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare: il virus si mantiene nell’ambiente attraverso il continuo passaggio fra le zanzare e gli uccelli selvatici. Nell’uomo la Febbre del Nilo è molto spesso asintomatica (in oltre l’80% dei casi), ma in rari casi – soprattutto in persone anziane o con deficit immunitario – si possono presentare forme più gravi, con sintomi di tipo neurologico. I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista.

L’Asl di Sassari ha fatto sapere che in questa fase di sospetto della malattia si rende necessario intensificare le attività di rimozione dei focolai larvali e le attività larvicide nei focolai non rimovibili nel territorio, attraverso interventi di disinfestazione ad opera delle amministrazioni comunali e provinciali. Importante anche potenziare l’informazione affinché le persone che vivono o lavorano nell’area provinciale interessata adottino le misure di protezione individuale e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali e alla attività larvicide nei focolai non rimovibili nelle aree private.

Ulteriori informazioni sono state pubblicate sul sito web dell’Asl di Sassari.

Ieri era stato confermato in Sardegna primo caso umano di contagio del virus della West Nile nel 2023. Un uomo di 72 anni di Siamanna è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano e poi trasferito nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Sassari.

Nel mese di luglio il virus della Febbre del Nilo era stato rilevato un gruppo di zanzare catturate da una trappola a Torre Grande e in due cornacchie abbattute da un cacciatore in una stessa zona nel territorio di Solarussa.

Lo scorso anno erano stati otto i casi di contagio umano di West Nile nell’Oristanese, quattro dei quali con esito letale, perché le persone contagiate – affette anche da altre patologie – erano poi decedute. In altri due casi si erano registrate gravissime conseguenze di carattere neurologico.

Martedì, 8 agosto 2023