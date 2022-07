INCONTRO. Durante il seminario verranno esaminati anche i potenziali risvolti della problematica connessi alla sostenibilità sociale tra benessere degli allevatori e, più in generale, quello delle comunità. Dalle relazioni degli esperti verranno trattati i temi sull’effetto dello stress da caldo in asciutta e sulle performance delle figlie e delle nipoti; lo stress da caldo e numero di mungiture durante la lattazione e la resistenza allo stress da caldo della ‘Bruna’.

Lo stress da caldo in zootecnia, in particolare sulle bovine da latte. È il tema che sarà approfondito durante i lavori del seminario tecnico organizzato da Latte Arborea, in programma giovedì 7 luglio (ore 10 Teatro dei Salesiani ad Arborea). L’appuntamento metterà in contatto gli allevatori soci dell’azienda con esperti di fama internazionale sui temi legati al benessere animale, alla sostenibilità economica e quella ambientale nell’attività zootecnica sarda e in generale.

Fonte: Link Oristano

