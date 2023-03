Anche l’Alto Oristanese nel cammino sardo dei novenari. Alberghi diffusi per promuovere il turismo lento

Cagliari

Firmato a Cagliari il protocollo di intesa

Non solo Cabras , sono diversi i comuni dell’Oristanese coinvolti nel progetto del cammino “La via dei Santuari”. Nei giorni scorsi, a Cagliari, è stato firmato un protocollo di intesa proposto dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il coinvolgimento della Conferenza Episcopale Sarda.

Da Santa Teresa Gallura e ancora Bitti, Lula, Nuoro, fino ad arrivare al Guilcier e al Barigadu, con Busachi, Ghilarza, Paulilatino e non solo, passando per il Montiferru e per il Sinis, per poi puntare a sud. Con un’indicazione ben chiara: almeno il 75% del percorso dovrà passare per strade sterrate.

“Il nostro è l’unico comune che conta nel suo territorio ben quattro novenari campestri”, ha commentato il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri. “È importante investire sul turismo lento, proponendo un cammino vivo, ricco di storia e tradizioni. Non sarà la fotocopia del cammino di Santiago, sarà molto diverso”.

“I visitatori potranno scoprire i novenari e i muristenes”, ha aggiunto Licheri, “avranno la possibilità di partecipare alle novene, sentire il rosario in sardo, entreranno a contatto con la popolazione e le tradizioni, con il ballo sardo e il canto a tenore”.

L’obiettivo è partire entro l’anno con una fase sperimentale. “Alla Regione”, ha spiegato il sindaco di Ghilarza, “dovremo comunicare quali sono le strutture ricettive del territorio. Sarà importante proporre un’offerta variegata, per tutte le tasche”.

Muristenes e cumbessias oggi non più utilizzati potrebbero essere ristrutturati con fondi regionali e riqualificato per ospitare i camminatori, diventando veri e propri alberghi diffusi. “A Ghilarza”, ha concluso Licheri, “i muristenes sono vissuti tutto l’anno, quindi sarebbe una strada difficilmente percorribile, ma in altri paesi questa può essere una soluzione fattibile”.

Il cammino passerà anche dal villaggio di Santa Susanna, a Busachi. “Stiamo cercando di valorizzare la via dei novenari”, ha commentato il sindaco Gianni Orrù, “ora dovremo attivarci per predisporre la percorribilità degli itinerari, che a livello progettuale sono stati già definiti. A Santa Susanna abbiamo una settantina di casette perfettamente arredate in grado di garantire una certa ricettività, inoltre il nostro paese è servito da un ristorante e due bed and breakfast”.

“Il cammino è un modo per far conoscere le meraviglie delle zone interne”, ha concluso Orrù, “pensiamo saremo pronti con i primi percorsi già il prossimo autunno”.

Una strada, quella del turismo lento, che in provincia da tempo sta seguendo anche la Pastorale del Turismo e del Tempo Libero, con i cammini attorno al lago Omodeo promossi dal delegato diocesano don Ignazio Serra.

Si è parlato di cammini e turismo lento anche venerdì scorso, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all’aeroporto di Elmas. “Per la Sardegna, il tema dei cammini, dei luoghi di pellegrinaggio e degli itinerari spirituali rappresenta un segmento strategico della promozione turistica”, ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, “è una proposta che intendiamo rilanciare per consolidare la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale attraverso la riscoperta delle vie storiche, cristiane e identitarie”. L’esponente dell’esecutivo ha annunciato la partecipazione della Sardegna alla diciannovesima edizione della fiera del turismo sostenibile “Fa’ la cosa la cosa giusta!”, in programma a Milano dal 24 al 26 marzo. I cammini di Santa Barbara, di Santu Jacu, di San Giorgio Vescovo, di Sant’Efisio, 100 Torri, la Via dei Santuari, il percorso francescano e gli itinerari che faranno riferimento alle destinazioni di pellegrinaggio (Borutta, Dorgali, Galtellì, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Orgosolo e Sant’Antioco) saranno protagonisti nello spazio istituzionale, di circa 100 metri quadri, riservato alla Sardegna.

“Identità e tradizioni, accoglienza e senso di comunità sono i valori che devono identificare la Destinazione Sardegna nei mercati nazionale e internazionale”, ha aggiunto l’assessore Chessa. “Durante la fiera milanese proporremo percorsi suggestivi ed esclusivi nel cuore più autentico e profondo dell’Isola, un’offerta di turismo esperienziale, caratterizzato da cammini, borghi e spiritualità. Grazie al protocollo sottoscritto con la Conferenza Episcopale Sarda abbiamo potuto procedere alla formazione di 70 guide turistiche specializzate sul tema del turismo religioso. Il corso è stato organizzato dalla Pontificia facoltà teologica della Sardegna, in collaborazione con l’Assessorato e la Fondazione Destinazione di pellegrinaggio”.

Durante la presentazione di questa mattina, che ha visto la presenza degli operatori del turismo dei cammini, l’assessore del Turismo ha annunciato anche la seconda edizione di “Noi camminiamo in Sardegna”, programmata dal 3 all’8 ottobre: “Alcuni gruppi, composti da giornalisti, videoreporter, influencer, esperti e appassionati, cammineranno contemporaneamente sui principali itinerari spirituali della Sardegna per poi incontrarsi in un borgo, dove racconteranno e condivideranno l’esperienza. Un modo indimenticabile per scoprire, oltre la stagione estiva, la bellezza della Sardegna”.

Domenica, 5 marzo 2023