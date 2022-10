Cagliari

Il consigliere oristanese Cera rivolge un appello ad Anas e Regione

Attenzione anche per la Statale 126 e per le strade provinciali, queste ultime soprattutto, spesso gravemente carenti nella sicurezza per l’assenza di manutenzioni. L’invito viene rivolto dal consigliere regionale oristanese Emanuele Cera (FI), che commenta positivamente il confronto tra Anas e Regione sui temi della viabilità in Sardegna.

“Bene il vertice tra Regione e Anas sulla situazione delle strade in Sardegna e sulla programmazione di nuove infrastrutture viarie”, afferma il consigliere Cera, “occorre però lavorare e destinare risorse per la messa in sicurezza delle strade esistenti, diverse delle quali versano in pessime condizioni e non rispondono certamente a sufficienti canoni di sicurezza e fruibilità”.

“Un esempio tra i tanti”, ricorda il consigliere Cera, “la SS 126 che collega l’Oristanese, attraverso il Guspinese, al Sulcis, non appare da decenni negli elenchi delle arterie oggetto di interventi, malgrado presenti una lunga serie di criticità e malgrado la pericolosità e le tantissime croci disseminate lungo il tracciato”.

“Inoltre occorre inoltre tener conto della viabilità da terzo mondo nelle strade provinciali”, prosegue il consigliere regionale Emanuele Cera. “Una Regione che, anche attraverso il turismo e le migliaia di presenze si apre al mondo, non può presentarsi in questo stato e una viabilità così precaria, occorrerebbero delle azioni coordinate e efficaci da programmare e pianificare con tutti i soggetti competenti”.