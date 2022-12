Anche la Cgil oristanese in piazza a Cagliari contro la manovra finanziaria del Governo

Oristano Il segretario provinciale Andrea Sanna: “Adesioni soddisfacenti” Ci sarà anche una folta rappresentanza oristanese alla manifestazione per lo sciopero generale annunciata per domani – venerdì 16 dicembre – in piazza Carmine a Cagliari, dove la Cgil sarda ha promosso una manifestazione con diversi interventi e rivendicazioni. Non aderisce la Uil, a differenza della scelta fatta nel resto d’Italia. “Abbiamo avuto risposte positive e le adesioni della provincia di Oristano sono soddisfacenti”, commenta Andrea Sanna, segretario della Cgil oristanese. Dalle 10 si alterneranno gli interventi dei delegati e delle delegate regionali, studenti, lavoratori e pensionati, ai quali seguiranno quelle del segretario generale del sindacato sardo Fausto Durante e di Christian Ferrari della segreteria nazionale. “Lo sciopero va contro la manovra finanziaria del Governo Meloni”, spiega Sanna, sottolineando l’inadeguatezza della legge nel momento di crisi che sta attraversando il paese. “Avevamo avanzato alcune proposte al Governo, alcune opportunità che non si rispecchiano nella finanziaria”, attacca il segretario oristanese della Cgil, che critica in particolare l’utilizzo dei voucher, la flat tax e l’assenza di adeguate risorse per i rinnovi contrattuali pubblici.

Andrea Sanna

L’adesione allo sciopero provocherà possibili disagi nei trasporti. L’Arst ha diffuso una tabella con le modalità di astensione dal lavoro, per ridurre al minimo i problemi per i passeggeri. Ecco gli orari per le diverse sedi e settori. Settore automobilistico (tutte le sedi territoriali)

– orari di astensione dal lavoro del personale: dalle 9:30 alle 13:29

– fasce orarie minime di garanzia del servizio: dalle 6:00 alle 9:29; dalle 13:30 alle 15:59 Settore ferroviario (tutte le sedi territoriali)

– orari di astensione dal lavoro del personale: dalle 8:45 alle 12:44

– fasce orarie minime di garanzia del servizio: dalle 5:45 alle 8:44; dalle 12:45 alle 15:44 Settore metrotranviario (sede territoriale di Cagliari)

– orari di astensione dal lavoro del personale: dalle 9:00 alle 12:44

– fasce orarie minime di garanzia del servizio: dalle 6:00 alle 8:59; dalle 12:45 alle 15:44 Settore metrotranviario (sede territoriale di Sassari)

– orari di astensione dal lavoro del personale: dalle 9:30 alle 12:44;

– fasce orarie minime di garanzia del servizio: dalle 6:30 alle 9:29; dalle 12:45 alle 15:44.

La locandina

Giovedì, 15 dicembre 2022

