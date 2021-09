Anche l’Aci di Oristano chiede nuove regole per i monopattini elettrici

Da qui la proposta dell’Aci: “L’estensione dell’obbligo dell’uso del casco per tutti – conclude Mario Maulu – copertura assicurativa sulla responsabilità civile e l’applicazione della targa per facilitare i controlli delle forze dell’ordine”.

“Per questo, oltre a dover intervenire sulle anomalie alla guida come la presenza di due persone a bordo – spiega ancora Mario Maulu – occorre grande prudenza ed attenzione negli spostamenti. Partendo da questi presupposti l’obiettivo da perseguire è una riforma sulla micro mobilità he tenga conto della tutela dei pedoni”.

“I dati che emergono da un rapporto curato da Istat e Aci – spiega Mario Maulu, presidente dell’automobile club di Oristano – evidenziano negli ultimi mesi oltre cinquecento incidenti che hanno coinvolto i monopattini elettrici; due al giorno. Era stata favorita la vendita dei veicoli per promuovere la mobilità green, ma ora rischiano di diventare un serio pericolo per la sicurezza stradale”.

Mario Maulu

Fonte: Link Oristano

