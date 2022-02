Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il saldo è però negativo nella città capoluogo. A Oristano lo scorso anno sono state raccolte 797 sacche di sangue, 29 in meno rispetto all’anno precedente. Si registra anche un calo dei soci effettivi dell’Avis comunale, passati da 421 a 395. Una parte dei donatori, tra i 65 e i 70 anni, ha lasciato per limiti di età, alcuni invece hanno smesso di donare il sangue a causa di problemi di salute.

L’analisi dei dati delle donazioni annuali a cura dell’Avis provinciale di Oristano segnala che rispetto all’anno precedente sono cresciute le donazioni dei soci Avis (130 in più) e, in misura minore, anche quelle degli occasionali (+3).

Per la maggior parte, le sacche raccolte nel territorio sono state destinate ai talassemici. Le scorte in eccedenza sono andate all’ospedale Brotzu di Cagliari e al San Francesco di Nuoro.

Donazioni di sangue in leggera crescita nel 2021 in provincia di Oristano: lo scorso anno sono state in totale 8.595, contro le 8.462 raccolte nel 2020.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail