Treni ibridi anche in Sardegna entro i prossimi mesi. Lo ha annunciato il gruppo Fs italiane, confermando che nelle linee ferroviarie non elettrificate arriveranno 110 treni ibridi.

Blues, a tripla alimentazione, può viaggiare con motori diesel su linee non elettrificate, con motore elettrico su quelle elettrificate, e con batterie per percorrere il primo e l’ultimo miglio sulle linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni, in modo da azzerare le emissioni e rumori.

In totale sono previsti 110 nuovi treni Blues, che opereranno in Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. Sono prodotti negli stabilimenti Hitachi Rail di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria.

I primi convogli entreranno in funzione in Toscana. La presentazione ufficiale è avvenuta a Firenze alla presenza dell’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi.

Le prossime tappe del roadshow di presentazione saranno Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari, Trieste e Roma.

“Vogliamo far vedere a tutti i cittadini quanto sono belli e confortevoli i nostri treni nuovi”, ha spiegato l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, “perché è importante che le persone lascino sempre di più la macchina e prendano il treno. Trenitalia, come tutto il gruppo Fs, è green nel Dna, perché noi abbiamo treni elettrici da sempre. È chiaro che non basta avere treni elettrici, e quindi anche nell’elettrico stiamo facendo treni che consumano sempre meno. E dove l’elettrico non c’è, questa di Blues è una risposta molto sostenibile”.

In totale l’investimento per i treni Blues è di circa 800 milioni di euro, ha spiegato sempre Corradi. Il nuovo treno elettrico Blues è prodotto da Hitachi Rail.

Venerdì, 4 marzo 2022

